شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكرة الطائرة رجال يخسر أمام تركيا فى تصفيات أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خسر منتخب الكرة الطائرة رجال أمام نظيره التركى بنتيجة 3/1 فى سادس جولاته بالتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2023.

ويطمح منتخب الطائرة فى تحقيق الفوز فى اللقاء المتبقى غدا أمام فنلندا من أجل حسم التصنيف الأفريقى لصالحه لضمان التأهل للأولمبياد، بعدما فاز على تونس أمس 3/2.

وخسر منتخب رجال الكرة الطائرة أمام نظيره السلوفينى بنتيجة 3/1، فى إطار رابع مواجهاته بالتصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وتلقى منتخب رجال الكرة الطائرة الخسارة من صربيا 3/1 الثلاثاء، بعد الفوز على نظيره اليابانى صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 3 / 2، فى ثانى مبارياته بالتصفيات الأحد قم الحصول على راحة الإثنين.

وخاض منتخب رجال الطائرة أولى مواجهاته بالتصفيات السبت الماضى أمام أمريكا فى المباراة التى انتهت بنتيجة 3 /0 لصالح الأخير، حيث تقام التصفيات فى اليابان، وتوجه منتخبنا الوطنى إلى طوكيو فى الثانية صباح الخميس الماضى استعدادا للمنافسة.

ومن المقرر أن يخوض منتخب الطائرة سادس مواجهاته أمام تركيا يوم 7، ثم فنلندا يوم 8 أكتوبر.

وضمت قائمة اللاعبين كلا من: أحمد يوسف، حسام يوسف ورضا هيكل ومحمد عسران وسيف عابد وعبد الرحمن الحسينى وأحمد عمر ومحمد مصطفى "لعبة" ومحمد عادل وعبد الرحمن سعودى ومحمد رمصان ومحمد المهدى ومحمد رضا وأشرف اللقانى.

ويقود المنتخب فنيا فلافيو جولينيلى وحسن حصرى مدربا عاما ومحمد بخيبت المدرب وأحمد سعودى طبيب، وسامح ظلام أخصائى العلاج الطبيعى وأحمد سيد محلل تقنى ووجيرو مخطط أحمال.

وتوج منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة بلقب البطولة الأفريقية فى النسخة التى اختتمت بمصر بعد الفوز على الجزائر بنتيجة 3/1 للعودة للزعامة الأفريقية بعد غياب 8 سنوات.

ونجح منتخب رجال الطائرة فى حصد اللقب الغائب منذ 8 سنوات على أرضه ووسط جماهيره، خاصة أن قوة المنتخب باتت تصاعديا مع الدخول فى فورمة المباريات، وهو اللقب التاسع فى تاريخ الفراعنة.