شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انضمام محمد صلاح لبعثة منتخب مصر قبل مباراتى زامبيا والجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينضم النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، إلى صفوف المنتخب الوطنى بالإمارات يوم 10 أكتوبر الجارى، حيث يلحق ببعثة الفريق استعداداً للمشاركة فى وديتى زامبيا والجزائر، وتكتمل الصفوف فى نفس اليوم بانضمام جميع اللاعبين من المحترفين.

وتتوجه بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، فى التاسعة صباح الاثنين المقبل، إلى مدينة العين الإماراتية استعداداً لخوض وديتين أمام منتخبي زامبيا والجزائر يومي 12و 16 أكتوبر الجاري، فى اطار الاستعداد للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 وأيضا بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار في 13 من يناير المقبل.

كما استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، برئاسة جمال علام، على إسناد مهمة رئاسة بعثة المنتخب المتوجهة للإمارات إلى عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، كما يرافقه حازم إمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول.

واختار روي فيتوريا 25 لاعبا لمعسكر أكتوبر وهم: من الأهلى محمد الشناوى، محمد هانى، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، مروان عطية، إمام عاشور، حسين الشحات ومن الزمالك: محمد صبحى، أحمد فتوح، أحمد سيد زيزو ، بيراميدز: على جبر، أحمد سامى، مصطفى فتحى، محمد حمدي و من المصرى: مروان حمدى، محمود حمادة ، و محمد أبو جبل "البنك الأهلى"، عمر كمال "فيوتشر" ، و المحترفون: طارق حامد "ضمك السعودى"، محمد الننى "أرسنال"، حمدى فتحى "الوكرة القطرى"، عمر مرموش "آينتراخت فرانكفورت"، محمود تريزيجيه "طرابزون التركى"، محمد صلاح "ليفربول"، مصطفى محمد "نانت الفرنسي".