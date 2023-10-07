شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدورى اليوم السبت 7 / 10 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الزمالك مع البنك الأهلى باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

1_القيمة التسويقية للزمالك والبنك الأهلي

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 18.98 مليون يورو، بينما تعد القيمة التسويقية لنادي البنك الأهلي 7.5 مليون يورو.

2_أغلى لاعب فى الزمالك والبنك الاهلى

أغلى لاعب في قائمة الزمالك هو أحمد سيد زيزو بقيمة 5 ملايين يورو، فيما يعد أغلى لاعبين فى البنك الأهلى هما محمد أبو جبل حارس الفريق ومحمد هلال لاعب وسط الفريق بقيمة 800 ألف يورو.

3_تاريخ مواجهات الزمالك والبنك الأهلى

والتقى الزمالك والبنك الأهلى في 7 مواجهات سابقة بجميع البطولات قبل صدام لقاء اليوم السبت في الدوري المصري، حقق الفارس الأبيض الفوز في 4 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.

وانتهت أول مباراة جمعت الزمالك والبنك الأهلى بفوز الفارس الأبيض بأربعة أهداف مقابل هدف لصالح الأبيض فيما انتهت آخر مباراة بين الفريقين بفوز الزمالك بهدف نظيف.

4_ أرقام أوسوريو مع الزمالك

وتعد مباراة اليوم المباراة السادسة عشرة التي يقودها الكولومبي أوسوريو على رأس القيادة الفنية للزمالك، حيث قاد الفارس الأبيض في 15 مباراة سابقة، 10 لقاءات في بطولة الدورى و3 مواجهات في كأس مصر ومباراتين في الكونفدرالية.

ونجح أوسوريو فى قيادة الزمالك للفوز في 9 مواجهات وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراتين سجل لاعبو الزمالك تحت قيادته 29 هدفا واستقبلت شباكهم 14.

5_ترتيب الزمالك والبنك الاهلى فى الدوري

يحتل الزمالك المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين حيث خاض مباراتين تعادل فيهم ولم يعرف طعم الفوز وسجل لاعبيه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه مثلهم.

فيما يحتل البنك الاهلى المركز السابع عشر بدون نقاط حيث خاض مباراتين خسرهم ولم يسجل أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف.