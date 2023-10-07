شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يستقبل المصرى البورسعيدى اليوم فى دوري نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق الداخلية، فى الرابعة عصر اليوم السبت، فريق المصرى البورسعيدى باستاد برج العرب فى الإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث من مسابقة دوري نايل 2023 /2024. ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مختلفة، حيث سقط الداخلية أمام مودرن فيوتشر بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثانية، فيما حقق المصرى فوزا صعبا على فاركو بهدف نظيف فى نفس الجولة.

من جهته يسعى ميمى عبد الرازق، المدير الفني لفريق الداخلية، لاستعادة سكة الانتصارات بعد السقوط أمام فيوتشر، وطالب اللاعبين بضرورة بذل الجهد من أجل خطف النقاط الثلاثة وعدم تكرار الأخطاء التي حدثت في مواجهة فيوتشر، وحذر من خطورة مهاجمى المصرى وعدم ترك أي مساحات أمام مروان حمدي.

ويحتل فريق الداخلية المركز التاسع فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد 3 نقاط، حيث فاز فى مباراة وخسر مثلها ولم يتعادل، سجل لاعبوه هدفين واستقبلت شباكهم هدفين.

وفى المقابل، يأمل على ماهر، المدير الفني لفريق المصرى البورسعيدى، فى مواصلة الانتصارات والتقدم فى جدول الترتيب، وحذر اللاعبين من انتفاضة لاعبى الداخلية في المرتدات، َطالب المدافعين بعدم ترك اي مساحة أمام مهاجمى المنافس، متسلحا بعودة باهر المحمدى لدفاع الفريق بعد انتهاء الإيقاف.

ويحتل فريق المصري المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد 3 نقاط، حيث خسر مباراة وفاز في أخرى، سجل هدفا واستقبلت شباكهم 4 أهداف.