الامارات | مانشستر سيتي يقطع الطريق على ريال مدريد.. بطل إنجلترا يفاوض هالاند لتجديد عقده

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت صحيفة التليغراف البريطانية إن مانشستر سيتي يتجه إلى تأمين مهاجمه إيرلينغ هالاند من مطامع ريال مدريد في الظفر بخدماته.

ذكرت الصحيفة أن السيتي يخطط لبدء المفاوضات مع الدولي النرويجي لتمديد عقده مع الفريق.

وتابعت: "بطل إنجلترا يرغب في غلق أي باب بشأن إمكانية دخول ريال مدريد في مفاوضات مع هداف "البريميير ليغ" عقب نهاية الموسم الحالي".

وأكدت أن فكرة رحيل هالاند إلى "الملكي" غير مطروحة على الإطلاق داخل أروقة النادي الإنجليزي الذي متمسك باستمرار اللاعب الذي انضم إلى صفوفه في الموسم الماضي قادماً من بروسيا دورتموند.