إيهاب جلال يضع الرتوش الأخيرة على خطة الإسماعيلى لمواجهة الأهلى فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - يضع إيهاب جلال المدير الفني للنادى الاسماعيلى اليوم، السبت، الرتوش الأخيرة على خطة فريقه لمواجهة الأهلى، المقرر لها السابعة مساء غد، الأحد باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

ويتوجه الدراويش إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق الليلة استعداداً للمباراة، وعقد إيهاب جلال اجتماعاً مع لاعبيه شرح خلاله أهمية الفوز بمباراة الأهلى لاكتساب دفعة معنوية هائلة وتحفيز جماهيري كبير مع انطلاقة الموسم بعد الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

وتسلم إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، تقريراً من جهازه المعاون عن 5 مباريات خاضها النادى الأهلى محلياً وأفريقيا منذ بداية الموسم وذلك قبل مواجهة المارد الأحمر غداً الأحد باستاد برج العرب.

وخاض الأهلي هذا الموسم؛ 5 لقاءات جاءت كالتالي: مباراة أمام اتحاد العاصمة الجزائري فى السوبر الأفريقي، والمصري البورسعيدي في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز، والثالثة والرابعة مع فريق سان جورج الإثيوبي فى ذهاب وإياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والخامسة أمام إنبى بكأس مصر.

وفى السياق ذاته، تأكد غياب الخماسى أحمد عادل عبد المنعم ومحمد بيومى وعبد الله محمد ومحمد بحيري ومحمد عمار لاعبو النادى الاسماعيلى عن مباراة فريقهم المقبلة أمام الاهلى بسبب الإصابة حيث يعانى أحمد عادل عبد المنعم من شرخ فى وجه القدم فيما يعانى محمد بيومى من شد فى العضلة الخلفية فيما أجري محمد بحيري جراحة الرباط الصليبى منذ أيام قليلة فيما يعانى الثنائى محمد عمار وعبد الله محمد من شد بسيط.