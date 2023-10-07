الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك نظيره البنك الأهلي اليوم السبت في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك والبنك الأهلي، في السابعة مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي.

ويأمل الفريق الأبيض في تحقيق الانتصار الأول في البطولة المصري، في ظل التعادل في أول جولتين أمام بيراميدز بهدفين لكل فريق، والمقاولون العرب بهدف لكل فريق.

وتقرر أن يتم إذاعة مباراة الزمالك والبنك الأهلي عبر قناة أون تاني سبورتس الأولى، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويسعى فريق البنك الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذه المباراة، في ظل البداية السيئة للفريق والخسارة في أول مباراتين أمام طلائع الحيش وبيراميدز.