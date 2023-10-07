شكرا لقرائتكم خبر عن طلائع الجيش يتحدى مودرن فيوتشر اليوم بحثاً عن صدارة الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق طلائع الجيش، فى السابعة مساء اليوم السبت، مع مودرن فيوتشر باستاد جهاز الرياضة ، فى إطار منافسات الأسبوع الثالث من مسابقة دوري نايل 2023 /2024. ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث تعادل طلائع الجيش مع إنبي سلبيا فى الجولة الثانية، بينما خطف فيوتشر فوزا مهما من الداخلية بهدفين مقابل هدف فى نفس الجولة.

ويسعى عبد الحميد بسيونى، المدير الفني لفريق الطلائع، لاستعادة الانتصارات فى الدوري، بعدما نجح فريق طلائع الجيش فى تحقيق الفوز على حساب البنك الأهلي بهدفين دون رد، قبل التعادل مع إنبي، وعكف على تصحيح الأخطاء إهدار الفرص السهلة لعدم تكرارها أمام فيوتشر.

ويحتل فريق طلائع الجيش المركز الرابع فى ترتيب جدول دورى نايل برصيد 4 نقاط، جمعها من الفوز في مباراة والتعادل فى أخرى ولم يتذوق الهزيمة، سجل لاعبوه هدفين ولم يستقبل أى أهداف.

وفى المقابل، يأمل البرتغالى ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، فى مواصلة الانتصارات وتحقق العلامة الكاملة من أجل الانفراد بصدارة الترتيب، بعد الفوز في أول جولتين على فاركو والداخلية، وطالب اللاعبين بضرورة الاستمرار على هذا الأداء، محذرا من خطورة لاعبى الطلائع وعدم ترك المساحات أمامهم.

ويحتل فريق فيوتشر المركز الأول الثالث في ترتيب جدول دورى نايل برصيد 6 نقاط، جمعها من انتصارين ولم يتعادل أو يخسر، سجل لاعبوه 4 أهداف واستقبلت شباكهم هدفا.