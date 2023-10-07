الزمالك يخوض مواجهة قوية أمام البنك الأهلي فى الجولة الثالثة بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مواجهة قوية أمام البنك الأهلى فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دورى نايل فى لقاء يبحث فيه كلا الفريقين عن نتيجة إيجابية.

ويدخل الزمالك المباراة بحثاً عن أول انتصار فى دول نايل بعد التعادل فى الجولتين الأولى والثانية أمام بيراميدز والمقاولون العرب، فى الوقت الذى يبحث فيه البنك الأهلى عن أول نقطة بعد الخسارة أمام طلائع الجيش فى الأسبوع الأول وبيراميدز فى الأسبوع الثانى.

من جهته شدد الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، على لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التى تتاح لهم أمام مرمى البنك الأهلى وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها، وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.

ومنح أوسوريو تعليمات خاصة لخط دفاع الزمالك بالتحديد لتفادى الأخطاء في مواجهة البنك الأهلى، كما حذر الكولومبي اللاعبين من التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع فى إنهاء الهجمات، مطالباً إياهم باستغلال الفرص وتسجيل هدف مبكر يربك حساباتهم.

وعكف الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات البنك الأهلى لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف المنافس، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد،خط الدفاع: أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر،خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداى - مصطفى شلبي، وخط الهجوم: سيف الجزيري.

على الجانب الآخر، يتطلع البنك الأهلي بقيادة مدربه نيكوديموس بابا فاسيليو لتحسين النتائج بعد الخسارة فى أول جولتين، وحذر لاعبيه من الأخطاء التى من الممكن أن تتسبب فى خسارتهم للمرة الثالثة على التوالى.