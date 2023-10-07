شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينهى ترتيبات رحلة تنزانيا لمواجهة سيمبا فى دوري السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الجهاز الإدارى للنادى الأهلى إجراءات استخراج تأشيرة السفر إلى تنزانيا للاعبين والجهاز الفنى والإدارى والطبى، استعدادًا لبداية مشوار المارد الأحمر بدورى السوبر الأفريقى.

واستقر مسئولو النادى الأهلى على سفر الثنائى خالد بيبو مدير الكرة وسمير عدلى المدير الإدارى بالفريق لتنزانيا قبل سفر البعثة الرسمية بـ48 ساعة من أجل إنهاء كل الترتيبات من حجز الفنادق وملاعب التدريب لتسهيل مهمة فريق الكرة أثناء تواجده هناك استعدادًا لمواجهة سيمبا بالدورى الأفريقى.

واستقر النادى الأهلى على السفر بطائرة خاصة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا فى ضربة البداية ببطولة الدورى الأفريقى لكرة القدم، وتقرر سفر الفريق يوم 18 أكتوبر الجارى لخوض المباراة المقرر لها 20 الشهر الجاري.

ويستهل الأهلى منافساته فى بطولة الدورى الأفريقى لكرة القدم بمواجهة سيمبا يوم 20 أكتوبر الجارى فى تنزانيا ثم تُقام مباراة العودة يوم 24 أكتوبر بالقاهرة على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من صن داونز الجنوب أفريقى وبيترو أتلتيكو الأنجولى فى نصف نهائى البطولة التى تُقام للمرة الأولى هذا الموسم بمشاركة 8 أندية أفريقية.

ويستعد فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لاستئناف مشواره فى بطولة الدورى المصرى فى السابعة مساء غدٍ، الأحد بمواجهة الإسماعيلى باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري نايل.