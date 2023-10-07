سيدات يد الأهلى أمام دى إس بى الكونغولي فى مباراة تحديد برونزية أفريقيا

ونجح فريق سيدات يد الأهلى فى تحقيق الفوز فى أول لقاءاته على جرين دى سيل الكونغولى بنتيجة 25 / 16 قبل الفوز على نظيره نزيكو الكاميروني الأحد 33/31.

محمد يوسف

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