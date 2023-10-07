«عشان محدش يفتي ويوجع دماغي».. أحمد مرتضى منصور يوجه رسالة لجماهير الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

وجه أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، رسالة هامة إلى جماهير القلعة البيضاء، بشأن فرع النادي في مدينة 6 أكتوبر.

وعبر حسابه الرسمي بموقع "إكس"، قال أحمد مرتضى: "عشان بعد الانتخابات محدش يفتي ويوجع دماغي ويعمل نفسه حاجة، نادي أكتوبر بيتبني والشركة شغالة".

وأضاف عضو الزمالك السابق: "اللي عمل كل حاجة في نادي أكتوبر مرتضى منصور، اللي اشترى الأرض ودفع كل مستحقاتها وعمل الرسومات وبدأ المشروع وتنفيذه وإن شاء الله في خلال 15 شهر يفتتح نادي الزمالك فرع أكتوبر".

يشار إلى أن الجمعية العمومية لنادي الزمالك ستقام يوم الـ 20 من أكتوبر الجاري، لانتخاب مجلس إدارة جديدة، عقب استقالة مجلس الإدارة السابق، وتعيين لجنة ثلاثية لإدارة النادي، برئاسة الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي، وعضوية أيمن شعراوي مدير النشاط الرياضي، وأحمد فؤاد الوطن المدير المالي.