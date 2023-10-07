شكرا لقرائتكم خبر عن هالاند يتحول إلى «زومبي» في المباريات ويتعهد بكسر رقم شيرر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

رد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند (23 عاماً) مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي بطل الثلاثية التاريخية والسوبر الأوروبي في مقابلة مع صحيفة التيلغراف، على من يقول إنه لا يلمس الكرة إلا قليلاً وقال:«يمكنني التدخل في اللعبة أكثر ولمس الكرة أكثر لكنني أفضل السير والوقوف والمراقبة، أتحرك في عالمي الخاص. أخرج من جسدي وأتحول لزومبي، إنه شكل من أشكال الخروج. أفضل المراقبة وانتظار الفرصة وعندما تلوح أكون جاهزاً لها. ألعب بالحدس وأعرف أنه عندما يبني الفريق هجمة من خط الدفاع لا حاجة لتدخلي فيها، أقف في مكاني وأنتظر اللحظة المناسبة ثم أضرب».

يشبه هالاند بهذه الميزة الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يبدو كسولاً في بداية المباريات ولا يشارك ثم ينطلق فجأة ليهز شباك الخصوم وبهذا يحافظ على لياقته وخطورته في آن واحد، وأضاف هالاند: «المشجعون الآن يشعرون بصدمة عندما لا أسجل أكبر من صدمتهم من التسجيل وهذا شيء إيجابي. الصحافة النرويجية تكتب (بلا هدف) في العناوين وهذا شيء إيجابي ولا أتذمر منه لكنني أيضاً وقعت لسيتي كي أسجل الأهداف. كما هو متوقع وربما ليس للكثيرين أنا ما زلت اللاعب الذي يهز الشباك».

وقال هالاند إنه يستطيع كسر رقم الهداف التاريخي ألن شيرر قبل انتهاء عقده مع سيتي في 2027 وقال الهداف الذي سيواجه أرسنال في قمة الأحد: «متى ينتهي عقدي؟ تبقى 3 سنوات و10 أشهر لذا أمامي الوقت لأكسر الرقم أثناء العقد. أنا لا أفكر بهذا بل في المباراة التالية وبالموسم ثم تأتي هذه الأمور تباعاً لكن إن بقيت في إنجلترا 15 عاماً ماذا سيحصل؟ سنرى».

واعترف هالاند بتطور أدائه تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا وأضاف: «يطلب المدرب الكثير منا في التمرينات، عندما تحدثت إليه قبل توقيع صفقة انتقالي لسيتي قال لي «لا يهمني ما تفعله، افعل ما تشاء لكن عندما تكون في ملعب التمرينات عليك أن تركز وإلا ضربتك». هذه حقيقته فعلاً ونحن كفريق وكناد مجبولون على المثابرة ولهذا ينجح سيتي. الضغط موجود يومياً علينا كناد وكفريق وكلاعبين لكن يجب أن نركز في ساعة التمرينات اليومية ونسترخي بقية اليوم ولا نفكر في أي شيء آخر. أعتقد أن سر نجاح سيتي هو عدم التفكير في كرة القدم خارج التمرينات، المدرب يريد منا التركيز في التمرينات وفي المباريات فقط».