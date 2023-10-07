شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يعود للتدريبات قبل مواجهة فريق المشجعين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لتدريبات فريقه إنتر ميامي يوم الجمعة، بعد غيابه عن الـ4 مباريات الأخيرة للفريق بداعي الإصابة.

وشارك النادي متابعيه على منصة X وإنستجرام صورة ميسي في التدريبات وكتب تحتها «أراكم غداً»، في إشارة لمواجهة فريق سينسيناتي المتوج مؤخراً بجائزة «درع المشجعين».

وسيحاول ميسي رغم ضعف الآمال بالحصول على مكان في قائمة الفرق التي تلعب «بلاي أوف» مساعدة زملائه في المباريات الثلاث المتبقية من الموسم، علماً أن الفارق بين إنتر ميامي ومونتريال صاحب المركز التاسع في الجدول هو خمس نقاط.

وتوج بطل العالم، بسبب التأثير الذي تركه على كرة القدم في الولايات المتحدة، الخميس بجائزة أفضل لاعب في الدوري فيما يفكر نادي برشلونة في استعارته في يناير في حال فشل فريقه في احتلال مكان بجدول البلاي أوف كي يحظى بوداع مناسب من قبل المشجعين والإدارة.