شكرا لقرائتكم خبر عن نيدفيد وصلاح محسن يخوضان المرحلة الأخيرة من التأهيل فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى كريم نيدفيد وصلاح محسن لاعبا النادى الأهلى المرحلة الأخيرة من التأهيل للتعافى من الإصابة التى لحقت بهما، حيث يعانى الأول من شد فى العضلة الأمامية، فيما يعانى الثانى من شد فى العضلة الخلفية.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلى، إن الحالة الطبية للثنائي المصاب كريم نيدفيد وصلاح محسن لاعبي الفريق فى تحسن مستمر، وأوضح أن الثنائي يؤديان حاليا مرحلة جديدة من التأهيل للتخلص من الإصابة وفق الجدول التدريبي المحدد لكل منهما.

وأشار جاب الله إلى أن الثنائي فى تطور مستمر للحالة الطبية والبدنية، وهي مؤشرات جيدة فى إطار تجهيزهما للعودة للتدريبات الجماعية.

ويختتم فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر استعداداته اليوم، السبت، لمواجهة الإسماعيلى المقرر لها السابعة مساء غد، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري. ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير الليلة باستاد التتش، ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تتوجه إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق.

ويغيب عن الأهلى في مباراة الإسماعيلى كل من محمود كهربا بسبب الإيقاف، كما يواصل صلاح محسن وكريم نيدفيد وعمرو السولية ومحمود متولى الغياب عن المارد الأحمر بسبب الإصابة.

وخاض الأهلى مباراة وحيدة بالدوري وكانت أمام المصري البورسعيدى وفاز برباعية دون رد فيما تأجلت مباراته بالجولة الثانية للمسابقة أمام سيراميكا بسبب مباراتيه أمام سان جورج الاثيوبى في دور الـ "32" لدوري أبطال أفريقيا والتي فاز بهما بنتيجة 3-0 و 4-0 ذهاباً وإياباً بالقاهرة.