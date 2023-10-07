شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام أوسوريو مع الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلى الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع البنك الأهلي اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وطالب الكولومبى أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى البنك الأهلى وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها، وضرورة نقل الكرة سريعا والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.

وتعد مباراة اليوم هى السادسة عشرة التي يقودها الكولومبي أوسوريو على رأس القيادة الفنية للزمالك، حيث قاد الفارس الأبيض فى 15 مباراة، 10 لقاءات فى بطولة الدورى و3 فى كأس مصر ومباراتين فى الكونفدرالية.

ونجح أوسوريو فى قيادة الزمالك للفوز فى 9 مواجهات وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراتين سجل لاعبو الزمالك تحت قيادته 29 هدفا واستقبلت شباكهم 14.

ويحتل الزمالك المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين حيث خاض مباراتين تعادل فيهم ولم يعرف طعم الفوز وسجل لاعبيه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه مثلهم.

فيما يحتل البنك الاهلى المركز السابع عشر بدون نقاط حيث خاض مباراتين خسرهم ولم يسجل أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف.



