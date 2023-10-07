شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات أمنية لتأمين مباراة الزمالك والبنك الأهلي الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى رجال الأمن استعدادهم لتأمين مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى فى الأسبوع الثالث من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024. وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية فرقا أمنية لتأمين دخول الجماهير واللاعبين وطاقم التحكيم وخلق أجواء آمنة للجميع. وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الأهلى فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. ا

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