شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات منفردة لـ عمرو السولية ومحمود متولى فى الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى عمرو السولية ومحمود متولي، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، تدريبات منفردة باستاد مختار التتش، بعدما خضع اللاعبان لفحص طبى وقياسات بدنية مختلفة، للاطمئنان على الحالة الطبية للثنائي.

ويواصل عمرو السولية ومحمود متولى وصلاح محسن الغياب عن الأهلى فى مباراة الإسماعيلى المقبلة بسبب استمرار تنفيذ برنامجهم التأهيلى للتعافى من الإصابة.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الأهلى، إن الثنائي يواصل تدريباته التأهيلية بشكل منفرد، وهناك تقدم كبير في تنفيذ البرنامج التدريبي لهما.

وأوضح الطبيب أن الثنائي يقوم بتنفيذ مرحلة جديدة من التدريبات المنفردة، قبل العودة إلى التدريبات الجماعية، وذلك بعد نتيجة الفحوصات الطبية والقياسات البدنية الجيدة لهما.

ويؤدي السولية برنامجًا تأهيليًّا للتخلص من إصابة في العضلة الخلفية، بينما يعاني متولي من إصابة في العضلة الأمامية.

ويختتم فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر استعداداته اليوم، السبت، لمواجهة الاسماعيلى المقرر لها السابعة مساء غد، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري. ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير الليلة باستاد التتش، ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تتوجه إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق.

ويغيب عن الأهلى في مباراة الإسماعيلى كل من محمود كهربا بسبب الإيقاف، كما يواصل صلاح محسن وعمرو السولية ومحمود متولى الغياب عن المارد الأحمر بسبب الإصابة.

وخاض الأهلى مباراة وحيدة بالدوري وكانت أمام المصري البورسعيدى وفاز برباعية دون رد فيما تأجلت مباراته بالجولة الثانية للمسابقة أمام سيراميكا بسبب مباراتيه أمام سان جورج الاثيوبى في دور الـ "32" لدوري أبطال أفريقيا والتي فاز بهما بنتيجة 3-0 و 4-0 ذهاباً وإياباً بالقاهرة.