شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار رجال يد الأهلى ببطولة أفريقيا قبل مواجهة شبيبة كينشاسا فى النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى لخوض نهائى البطولة الأفريقية للأندية أمام شبيبة كينشاسا الكونغولى فى نهائى المنافسة، المحدد له الخامسة والنصف مساء اليوم، السبت، بالكونغو برازافيل. ونرصد لكم مشوار رجال يد الأهلى فى رحلة الوصول للنهائى الأفريقى كالتالى: الدور الأول الفوز على فاب الكاميرونى 33 / 18 . الفوز على بى إم سى الكونغولى 37 / 24 . الفوز على شبيبة كينشاسا الكونغولى 42/30 . ربع النهائى الفوز على نزيكو الكاميرونى بنتيحة 35/18 . نصف النهائى الفوز على بى إم سى الكونغولى 37 / 24 . ويترأس البعثة خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، ويضم فريق "رجال يد الأهلي" كلا من: عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم- عبد الرحمن على «فيصل»- إبراهيم المصرى- محمد مجدى- نبيل شريف- أحمد خيرى- سيف هانى «فوكس»- أحمد راضى- محسن رمضان- محمد لاشين- ياسر سيف- أحمد عادل- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامى- أحمد هشام «سيسا»- عبد العزيز إيهاب «زيزو»- محمود عبد العزيز «جدو»- راضى محمد راضي.

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