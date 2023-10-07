شكرا لقرائتكم خبر عن جوجيتسو الإمارات يختتم مشاركته التاريخية في «آسياد هانجو» بذهبيتين وبرونزية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت الإمارات مشاركتها المميزة في منافسات الجوجيتسو السبت باحراز ذهبيتين وبرونزية ورفع غلتها من الميداليات في اللعبة إلى عشر ضمن دورة الألعاب الآسيوية التاسعة عشرة في مدينة هانغجو الصينية.

ودخل لاعبو منتخب الجوجيتسو اليوم الثالث الأخيرمن منافسات اللعبة وفي رصيده 7 ميداليات (ذهبيتان و3 فضيات وبرونزيتان)،ورفعها السبت إلى عشر،ليحقق نتيجة افضل من مشاركته الأولى في آسياد جاكرتا 2018 عندما حصد 9 ميداليات(ذهبيتان و5 فضيات وبرونزيتان).

واحرز المخضرم فيصل الكتبي(36 عاماً) ذهبية وزن تحت 85 كلغ بفوزه على متحديه الكوري الجنوبي هيسونغ كيم،ليكرر البطل الإماراتي مافعله في آسياد جاكرتا 2018،عندما نال ذهبية وزن تحت 94 كلغ.

ونال سعيد الكبيسي برونزية نفس الوزن، بفوزه على القرغيزستاني ورسلان ساغدييف.

وأكملت البطلة شما الكلباني التألق الإماراتي بحصدها ذهبية تحت 63 كلغ بعد فوزها على الكورية الجنوبية كيرا سونغ، لتهدي الإمارات الميدالية الرابعة في منافسات السيدات، بعد ذهبية أسماء الحوسني في تحت 52 كلغ،وفضية بلقيس عبدالله في تحت 48 كلغ،وبرونزية شمسة العامري في تحت 57 كلغ.

ورفعت رياضة الإمارات رصيدها في هانغجو إلى 19 ميدالية (5 ذهبيات و5 فضيات و9 برونزيات)، وهو الأعلى في تاريخ مشاركاتها بعد جاكرتا 2018 (13).