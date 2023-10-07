شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب الإمارات يواجه العراق ودياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

يخوض منتخب شباب العراق لكرة القدم الذي يشرف على تدريبه المدرب عماد محمد، مباراتين وديتين أمام منتخب شباب الإمارات في 14 و17 من هذا الشهر، وستقام المباراتان في دولة الإمارات.

وتأتي المباراتان الوديتان بين منتخب شباب العراق الكروي ونظيره الإماراتي في إطار استعداداته للاستحقاقات المقبلة.

واختار المدرب عماد محمد مجموعة من اللاعبين الجدد في تشكيلة منتخب شباب العراق لكرة القدم بعد أن استغنى عن معظم لاعبي المنتخب الذين شاركوا في مونديال الشباب الذي أقيم في الأرجنتين هذا العام، بسبب تجاوز أعمارهم للعمر المقرر للمشاركة مع منتخب الشباب.

من جانب آخر، وفي أولى مبارياته التجريبيّة بعناصره الجديدة، فاز منتخب شباب العراق، على فريق التاجي 4 – 0، في المباراة التي استضافها ملعب التاجي في العاصمة بغداد.

سجلت أهداف منتخب شباب العراق من قبل اللاعبين كرار جعفر وجابر محمد «هدفين» ومصطفى نواف في الدقائق 29، و50 و87 و77.

ويخوض منتخب شباب العراق مباراة ودية أخرى يوم الثلاثاء المقبل أمام فريق المرور.

الجدير بالإشارة أن الاتحاد العراقي لكرة القدم، كان قد جدد الثقة بالطاقم التدريبي لمنتخب شباب العراق الذي يقوده المدرب عماد محمد ويساعده حسان تركي وحيدر جبار وأحمد والي.