شكرا لقرائتكم خبر عن هاري كين يسكن في «هوليوود ألمانيا» ويودع زملاءه السابقين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

قام نجم بايرن ميونيخ الإنجليزي هاري كين، بجولة في الحي الراقي بمدينة ميونيخ والذي يطلق عليه «هوليوود ألمانيا» بحثاً عن منزل مناسب لعائلته كي يشعر باستقرار أكبر في محيطه الجديد.

ووفق تقرير صحيفة بيلد الألمانية، وجد كين ضالته في قصر واسع، لكن النجم الذي يتقاضى 400 ألف استرليني أسبوعياً يفضل تأجيره وليس شراءه ما يلمح لعدم بقائه طويلاً في النادي البافاري.

وترغب كيت زوجة هداف إنجلترا في تربية أطفالهما الثلاثة في لندن بالقرب من عائلتها وعائلة كين على المدى البعيد لكنها تدرك أن من الصعب ترك زوجها وحيداً في ميونيخ في الوقت الراهن.

وسيعود كين لملعب تمرينات فريقه السابق توتنهام لوداع زملائه بشكل شخصي بعدما منعته إدارة توتنهام من دخول ملعب التمرينات كي يودع زملاءه عقب إعلان صفقة انتقاله إلى بايرن.

وسيتمرن كين في ناديه السابق قبل مواجهة إيطاليا مع المنتخب في 17 أكتوبر الجاري ضمن تصفيات يورو 2024. وسيتمرن لاعبو المنتخب الإنجليزي في بيرتون كالعادة لكنهم سيسافرون لشمال لندن يوم الخميس قبل الودية أمام أستراليا الجمعة المقبل وستتمرن كتيبة ساوثجيت في ملعب تمرينات توتنهام بدءاً من السبت المقبل استعداداً لمواجهة إيطاليا في الثلاثاء التالي.