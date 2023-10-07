الامارات | "زاردوزي" تهدي "غودولفين" الانتصار في "ادوارد مانيفولد ستيكس" الأسترالي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدت المهرة "زاردوزي" فريق "غودولفين" العالمي، ومدربها جيمس كمنغز، الانتصار في سباق "ادوارد مانيفولد ستيكس" المخصص للمهرات ضمن سباقات الفئة الثانية "جروب2" لمسافة 1600 متر عشبي، وجرى اليوم السبت، على مضمار "فلامينغتون" الأسترالي الشهير.

وانتزعت "زارودزي" المنتسبة للفحل "كينغمان" بلقب " ادوارد مانيفولد ستيكس" الانتصار الأول لها في عمر الثلاث سنوات، بعد تسجيلها لثلاثة انتصارات الموسم الماضي بعمر السنتين.

ونجح الفارس تشاد سكوفيلد في الحفاظ على قدرات المهرة "زارودزي" خلال المراحل الأولى من السباق، والبقاء على مقربة من كوكبة المقدمة، قبل إطلاق العنان لها في 200 متر الأخيرة لتجاوز منافساتها نحو الصدارة، وقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن دقيقة و37 ثانية و35 جزء من الثانية، بفارق الطول ونصف الطول عن صاحبة المركز الثاني المهرة "أبريليا" بإشراف المدرب اندري فارسمان وقيادة الفارس مايكل دي، وحلت ثالثة المهرة "أميزين لاس" بقيادة الفارس جيرارد تشايدس وإشراف المدربين جاي هاوس وأدريان بوت.