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زيزو يقود التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة البنك الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - يحل الفريق الاول لنادي الزمالك ضيفا على نظيره البنك الأهلي في السابعة مساء اليوم السبت، في الجولة الثالثة من بطولة الممتاز.

ووضع الكولومبي خوان أوسوريو المدير الفني للفريق الأبيض، اللمسات النهائية لخطة الفريق خلال مواجهة البنك الأهلي في المران الختامي أمس، ووضح التشكيل المتوقع.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

الدفاع: أحمد فتوح وحسام عبدالمجيد ومحمد عبدالغني وحمزة المثلوثي.

الوسط: نبيل عماد دونجا وسيد وعمر جابر.

الهجوم: أحمد سيد زيزو وسيف الجزيري ومصطفى شلبي.

وكان نادي الزمالك تعادل في أول جولتين من بطولة الدوري المصري الممتاز، مع بيراميدز 2/2، والمقاولون العرب1/1.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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