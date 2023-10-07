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قولي شيكابالا بيلعب فين؟.. نجم الزمالك السابق يهاجم أوسوريو: خايف منه مش من المنافس

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محمد اسماعيل - القاهرة - أبدى طارق السيد نجم الزمالك السابق، تخوفه من الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأبيض، في المرحلة المقبلة.

قال طارق السيد عبر قناة المحور: "لازم الجهاز المعاون لـ أوسوريو يتكلموا معاه في تثبيت التشكيل عشان اللي بيحصل حاليا صعب".

وأوضح: "الزمالك مش معاه إمكانيات عشان أوسوريو يستخدم سياسة التدوير بشكل مستمر لازم كل لاعب كمان يلعب في مركزه عشان نعيد الأمور مرة آخرى".

وأضاف: "سؤالي لـ أوسوريو، هو شيكابالا بيلعب فين في الملعب؟، أنت عايز تلاعبه ايه؟ هتستفاد منه ازاي".

واختتم: "الخوف مش من منافسين الزمالك في الكونفدرالية أو الدوري الخوف من أوسوريو".

وكان نادي الزمالك وقع ضمن المجموعة الثانية في بطولة الكونفدرالية الأفريقية والتي تضم: سوار الغيني وابو سليم الليبي وساجرادا الأنجولي.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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