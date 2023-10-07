شكرا لقرائتكم خبر عن 24 لاعباً فى قائمة الإسماعيلى لمواجهة الأهلى فى الدوري.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ايهاب جلال، المدير الفنى للنادى الإسماعيلى، قائمة فريقه لمواجهة الاهلى المقرر لها السابعة مساء غد، الأحد، بالجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

وضمت القائمة 24 لاعباً هم: "محمد فوزى وكمال السيد وعبد الله جمال فى حراسة المرمى ، ومحمد هاشم ومحمد نصر وإياد العسقلانى وكريم عرفات وعصام صبحى واحمد محسن وحمدى النقاز ومحمد الدسوقى فى خط الدفاع ، ومحمود الشبراوى ومروان حمدى ومحمد حسن وعبد الله السعيد وعماد حمدى ومحمد مخلوف ومحمد عبد السميع ونادر فرج وعمر الساعى فى خط الوسط وعبد الرحمن مجدى وياو أنور وباسم مرسى وحسن صابر فى خط الهجوم".

وتسلم إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، تقريراً من جهازه المعاون عن 5 مباريات خاضها النادى الأهلى محلياً وأفريقيا منذ بداية الموسم وذلك قبل مواجهة المارد الأحمر غداً الأحد باستاد برج العرب.

وخاض الأهلي هذا الموسم؛ 5 لقاءات جاءت كالتالي: مباراة أمام اتحاد العاصمة الجزائري فى السوبر الأفريقي، والمصري البورسعيدي في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز، والثالثة والرابعة مع فريق سان جورج الإثيوبي فى ذهاب وإياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والخامسة أمام إنبى بكأس مصر.



