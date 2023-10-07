شكرا لقرائتكم خبر عن أندية سيتى كلوب تحتفل باليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر وتكرّم أسر الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحقيقًا لأحد أهم أهدافها فى تنشئة جيل جديد مرتبط بوطنه ومتفاعل إيجابيا مع مجتمعه احتفلت مجموعة أندية سيتي كلوب بالذكرى الـ50 لنصر أكتوبر العظيم (اليوبيل الذهبى).

وامتدت الاحتفالات لتشمل جميع فروع سيتي كلوب المنتشرة في المحافظات المختلفة، واعتمدت على تعريف الأجيال الجديدة والناشئة بتاريخ بلادهم المجيد لتعنيق الانتماء ورفع منسوب حب الوطن في نفوسهم.

شارك فى احتفالات سيتي كلوب التي امتدت على مدار اليومين الماضيين نخبة من أبطال حرب أكتوبر وأسر شهدائها الأبرار الذين أُعد لهم تكريمًا يليق بعظمة دورهم التاريخي، فى الانتصار العظيم.

كما تضمن برنامج الاحتفالات فقرات خاصة بالأطفال من أبناء مجتمع سيتي كلوب لتحقيق الهدف الأسمى بتحقيق التفاعل المجتمعي وتنمية دوره داخل المجموعة.