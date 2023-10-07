شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الزمالك والبنك الأهلى في الدوري قبل لقاء الليلة؟.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلى فى السابعة مساء اليوم، السبت، باستاد القاهرة الدولى فى الأسبوع الثالث من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024.

ويحتل الزمالك المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين، حيث خاض مباراتين تعادل فيهما ولم يعرف طعم الفوز، وسجل لاعبوه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه مثلها.

فيما يحتل البنك الاهلى المركز الثامن عشر دون نقاط، حيث خاض مباراتين خسرهما ولم يسجل أهدافا وتلقت شباكه ثلاثة أهداف.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد،خط الدفاع: أحمد فتوح - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - عمر جابر،خط الوسط: نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق " شيكابالا"- إبراهيما نداى - مصطفى شلبي، خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويدخل الزمالك المباراة بحثاً عن أول انتصار فى دول نايل بعد التعادل فى الجولتين الأولى والثانية أمام بيراميدز والمقاولون العرب فى الوقت الذى يبحث فيه البنك الأهلى عن أول نقطة بعد الخسارة أمام طلائع الجيش فى الأسبوع الأول وبيراميدز فى الأسبوع الثانى.



