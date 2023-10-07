شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقي للجودو يشيد بالميدالية التاريخية لـ يسري سامي فى بطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مسئولو الاتحاد الأفريقي للجودو على الإشادة بالميدالية التاريخية التى حققها يسري سامي، لاعب المنتخب الوطني، خلال مشاركته فى منافسات وزن 60 كجم ببطولة العالم للشباب المقامة حاليا فى البرتغال.

ونشر الاتحاد الأفريقي على صفحته تهنئة، من خلال الاتحاد المصري واللاعب بالميدالية التاريخية، واصفاً ما تحقق بالإنجاز العظيم لأفريقيا.

وقال الاتحاد الأفريقي، "حصل المصري يسري سامي على الميدالية البرونزية فى بطولة العالم للشباب المقامة بالبرتغال، هذا الأداء فخر كبير لأفريقيا لأن الصعود على منصات التتويج فى حدث عالمي لا يتم تقديمه على طبق من ذهب".

وتوج يسري سامي لاعب منتخب مصر للجودو بالمركز الثالث والميدالية البرونزية خلال مشاركته في منافسات وزن 60 كجم ببطولة العالم المقامة بالبرتغال خلال الفترة من 4 وحتى 7 أكتوبر الجاري.

وحصد يسري سامي الميدالية البرونزية بعد الفوز على بطل أوزبكستان في المباراة الختامية لدور الترضية.

وجاء مشوار يسري سامي في البطولة كالتالي:

فاز في دور الـ32 على بطل بلجيكا

فاز في دور الـ16 على بطل إسبانيا

خسر في دور الـ8 أمام بطل جورجيا

دور الترضية:

فاز في المباراة الأولى على بطل كازاخستان

فاز في المباراة الثانية على بطل أوزبكستان

ومن جانبه أكد مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد العربي للجودو، أن الميدالية التي حققها المنتخب الوطني من خلال يسري سامي في منافسات بطولة العالم للشباب لم تتحقق بالصدفة.

وأضاف "مرزوق"، أن المنافسة في بطولات العالم صعبة، وتحقيق ميدالية ليس بالأمر السهل، وأن مصر أصبحت تمتلك عددا كبيرا من اللاعبين المميزين في رياضة الجودو.