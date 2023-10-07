شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مسابقات 25 متر مسدس وأطباق الحفرة فى بطولة أفريقيا بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم، السبت، المسابقات الرسمية 25 متر مسدس سيدات (رمي بطئ)، ومسابقة أطباق الحفرة رجال وسيدات، فى يومها الأول، وتستمر المنافسة لمدة يومين، ضمن برنامج البطولة الافريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية والخرطوش.

تقام البطولة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة فى الفترة من 1 وحتى 10 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 250 راميا ورامية من 15 دولة أفريقية هى: "الجزائر، أنجولا، غانا، كينيا، ليبيا، موريتانيا، المغرب، ناميبيا، نيجيريا، رواندا، السنغال، جنوب أفريقيا، السودان، تونس، ومصر البلد المضيف".

جدير بالذكر أن فراعنة مصر للرماية حجزوا 6 مقاعد في الأولمبياد، من خلال: محمد حمدي، ريماس خليل، هالة الجوهري، أميرة أبو شقة، وعمر هشام (تأهلوا من البطولة الأفريقية) وأخيرا عزمي محيلبة الذي تأهل فى منافسات الإسكيت من بطولة العالم الأخيرة.