شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة وأحمد عادل على رأس 6 لاعبين خارج قائمة الإسماعيلى أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد إيهاب جلال، المدير الفنى للنادى الاسماعيلى، 6 لاعبين من مواجهة الأهلى المقرر لها السابعة مساء غد، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

وجاءت قائمة المستبعدين من مواجهة الأهلى صالح جمعة لأسباب فنية وأحمد عادل عبد المنعم ومحمد بيومى وعبد الله محمد ومحمد بحيري ومحمد عمار بسبب الإصابة.

وضمت القائمة 24 لاعباً هم: "محمد فوزى وكمال السيد وعبد الله جمال فى حراسة المرمى ، ومحمد هاشم ومحمد نصر وإياد العسقلانى وكريم عرفات وعصام صبحى واحمد محسن وحمدى النقاز ومحمد الدسوقى فى خط الدفاع ، ومحمود الشبراوى ومروان حمدى ومحمد حسن وعبد الله السعيد وعماد حمدى ومحمد مخلوف ومحمد عبد السميع ونادر فرج وعمر الساعى فى خط الوسط وعبد الرحمن مجدى وياو أنور وباسم مرسى وحسن صابر فى خط الهجوم".

ويغيب الخماسى أحمد عادل عبد المنعم ومحمد بيومى وعبد الله محمد ومحمد بحيري ومحمد عمار لاعبو النادى الاسماعيلى عن مباراة فريقهم المقبلة أمام الاهلى بسبب الإصابة حيث يعانى أحمد عادل عبد المنعم من شرخ فى وجه القدم فيما يعانى محمد بيومى من شد فى العضلة الخلفية فيما أجري محمد بحيري جراحة الرباط الصليبى منذ أيام قليلة فيما يعانى الثنائى محمد عمار وعبد الله محمد من شد بسيط.

ويتوجه الدراويش إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق الليلة استعداداً للمباراة، وعقد إيهاب جلال اجتماعاً مع لاعبيه شرح خلاله أهمية الفوز بمباراة الأهلى لاكتساب دفعة معنوية هائلة وتحفيز جماهيري كبير مع انطلاقة الموسم بعد الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل هدف فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

وتسلم إيهاب جلال، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، تقريراً من جهازه المعاون عن 5 مباريات خاضها النادى الأهلى محلياً وأفريقيا منذ بداية الموسم وذلك قبل مواجهة المارد الأحمر غداً الأحد باستاد برج العرب.

وخاض الأهلي هذا الموسم؛ 5 لقاءات جاءت كالتالي: مباراة أمام اتحاد العاصمة الجزائري فى السوبر الأفريقي، والمصري البورسعيدي في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز، والثالثة والرابعة مع فريق سان جورج الإثيوبي فى ذهاب وإياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والخامسة أمام إنبى بكأس مصر.