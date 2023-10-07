شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المقصود نائباً لرئيس اتحاد البحر المتوسط لرفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال محمد عبد المقصود وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بمنصب نائب رئيس اتحاد البحر المتوسط لرفع الأثقال. وذلك خلال انتخابات المكتب التنفيذي التي أقيمت اليوم على هامش بطولة البحر المتوسط التى تستضيفها مالطا وتشارك فيها مصر.

ونجح اليوناني ديماس رئيس اتحاد البحر المتوسط لرفع الأثقال، وهو من أفضل اللاعبين في العالم والمدير الفني للمنتخب الأمريكي لرفع الأثقال، كما نجح بطلنا الدولي محمد إحسان سكرتير عام الاتحاد المصري عضوية اللجنة الفنية باتحاد دول البحر المتوسط لرفع الأثقال والدكتور محمد سمير عضو اللجنة المدرسية.