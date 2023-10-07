شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدرس ضم خالد عبد الفتاح لقائمة الأهلى أمام الإسماعيلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، ضم خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن للفريق لقائمة المارد الأحمر التى تتوجه إلى الإسكندرية اليوم لملاقاة الإسماعيلى فى الدوري بعد تعافيه من الإصابة.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، إن خالد عبد الفتاح لاعب ‏الفريق جاهز من الناحية الطبية للمشاركة مع الفريق فى المباريات الرسمية وفقًا لرؤية للجهاز ‏الفني.‏

وأوضح طبيب الأهلي أن خالد عبد الفتاح أجرى أشعة جديدة خلال الساعات الماضية، أكدت ‏تعافيه بشكل تام من إصابة الكتف التي تعرض لها وأبعدته عن المشاركة مع الفريق منذ بداية ‏الموسم.‏

وأشار جاب الله إلى أن عبد الفتاح تواجد فى التدريبات الجماعية في الفترة الماضية، ولكن ‏بشكل تحفظي، وتم تأجيل قرار مشاركته فى المباريات الرسمية للاطمئنان بشكل أكبر على ‏جاهزيته بشكل تام، وهو ما أكدته نتائج الأشعة الجديدة التي أجراها مؤخرًا.‏

ويختتم فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر استعداداته اليوم، السبت، لمواجهة الاسماعيلى المقرر لها السابعة مساء غد، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري. ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير الليلة باستاد التتش، ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تتوجه إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق.

ويغيب عن الاهلى في مباراة الإسماعيلى كل من محمود كهربا بسبب الإيقاف، كما يواصل صلاح محسن و عمرو السولية ومحمود متولى الغياب عن المارد الأحمر بسبب الإصابة.

وخاض الأهلى مباراة وحيدة بالدوري وكانت أمام المصري البورسعيدى وفاز برباعية دون رد فيما تأجلت مباراته بالجولة الثانية للمسابقة أمام سيراميكا بسبب مباراتيه أمام سان جورج الاثيوبى في دور الـ "32" لدوري أبطال أفريقيا والتي فاز بهما بنتيجة 3-0 و 4-0 ذهاباً وإياباً بالقاهرة.