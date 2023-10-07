شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مصريين فى نهائي بطولة العالم للمواي تاي بتركيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض 5 لاعبين من المنتخب الوطني للمواي تاي منافسات نهائي بطولة العالم للبراعم والناشئين والمقامة فى مدينة أنطاليا بتركيا، خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 8 أكتوبر الجاري.

وتأهل خمسة لاعبين مصريين للمباريات النهائية اليوم، السبت، وهم فارس قورة بعد تغلبه على أذربيجان، وملك البادي بعد الفوز على لاعبة منتخب روسيا فى نصف نهائي البطولة.

كما تأهلت سما إبراهيم بعد تغلبها على لاعبة منتخب فنلندا، وجومانا وليد بعد تغلبها على لاعبة منتخب تركيا، ونورسين وليد بعد تغلبها على لاعبة منتخب روسيا، كما ضمن حصد الميدالية البرونزية ثلاثي المنتخب أريام مجدي وزكريا وليد ورانيا الراملي.

ومن المقرر أن تصل بعثة المنتخب المصري للمواي تاي إلى القاهرة غدا الأحد الساعة التاسعة صباحا على مطار برج العرب بالإسكندرية بعد نهاية فعاليات البطولة.

ويشارك المنتخب الوطني للمواي تاي ببعثة مكونة من 13 لاعب ولاعبة وهم زكريا وليد، فارس قورة، أنس عصام، و ذكرى صلاح، جومانا وليد، أرسلان وائل، أريام مجدي، سما إبراهيم، جنات رفعت، حبيبة محمد سالم، نورسين وليد، رانيا عادل، ملك البادي.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركين في المنافسات عدد من أبطال العالم في الموسم السابق وهم زكريا وليد أول العالم وجومانا وليد ثاني العالم والثنائي أرسلان وائل وسما إبراهيم ثالث العالم.

وتضم بعثة المنتخب الوطني للمواي تاي محمد إبراهيم رئيس الاتحاد، فيما يترأس البعثة المهندس أحمد رمضان أمين الصندوق و د. رفعت أحمد جابر المدير الفني ووائل فهر مدرب.