شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو الأغلى.. الزمالك يتفوق على البنك الأهلى فى القيمة التسويقية "إنفو جراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع البنك الأهلي مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز. وطالب الكولومبى أوسوريو، المدير الفنى للزمالك، لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى البنك الأهلى وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها، وضرورة نقل الكرة سريعا والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.

تبلغ القيمة التسويقية للزمالك 18.98 مليون يورو، بينما تعد القيمة التسويقية لنادي البنك الأهلي 7.5 مليون يورو.

ويعد أحمد سيد زيزو أغلى لاعب في قائمة الزمالك بقيمة 5 ملايين يورو، فيما يعد أغلى لاعبين فى البنك الأهلى هما محمد أبو جبل حارس الفريق ومحمد هلال لاعب وسط الفريق بقيمة 800 ألف يورو. ويحتل الزمالك المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد نقطتين حيث خاض مباراتين تعادل فيهم ولم يعرف طعم الفوز وسجل لاعبيه ثلاثة أهداف وتلقت شباكه مثلهم. فيما يحتل البنك الاهلى المركز الثامن عشر بدون نقاط حيث خاض مباراتين خسرهم ولم يسجل أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف.



