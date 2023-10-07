شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة المنتخب الأولمبي استعداداً للأجندة الدولية فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي قائمة الفريق التى ستخوض معسكراً خلال التوقف الدولي فى شهر أكتوبر الجاري. ويستعد منتخب مصر لملاقاة الأردن في القاهرة 12 أكتوبر الجاري، قبل مواجهة أوزباكستان فى طشقند بعد ذلك بأربعة أيام، وينطلق معسكر منتخب مصر الأولمبي بعد غد، الاثنين، ضمن استعدادات منتخب مصر للمشاركة في أولمبياد باريس 2024



المنتتخب الاولمبي

وجاءت القائمة كالتالي: حمزة علاء- علي الجابري- محمد أحمد "سيحا" -أحمد عيد- محمد أشرف- محمد طارق- محمد مغربي- حسام عبد المجيد- زياد فرج- عمر فايد- محمد حمدي- أحمد سيد عبد النبي- محمود عبد الرسول -محمود صابر- عربي بدر- محمد شحاتة- مصطفى سعد- أحمد نبيل "كوكا"- علي زعزع- محمود جهاد- أحمد عاطف "قطة"- أحمد جمال- أحمد فوزي- أحمد نادر حواش- ماجد هاني -أسامة فيصل وبلال مظهر عبد الرحمن.