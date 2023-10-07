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قائمة المنتخب الأولمبي استعداداً للأجندة الدولية فى أكتوبر

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القاهرة - سامية سيد - أعلن روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي قائمة الفريق التى ستخوض معسكراً خلال التوقف الدولي فى شهر أكتوبر الجاريويستعد منتخب مصر لملاقاة الأردن في القاهرة 12 أكتوبر الجاري، قبل مواجهة أوزباكستان فى طشقند بعد ذلك بأربعة أيام، وينطلق معسكر منتخب مصر الأولمبي بعد غد، الاثنين، ضمن استعدادات منتخب مصر للمشاركة في أولمبياد باريس 2024


المنتتخب الاولمبي

وجاءت القائمة كالتالي: حمزة علاء- علي الجابري- محمد أحمد "سيحا" -أحمد عيد- محمد أشرف- محمد طارق- محمد مغربي- حسام عبد المجيد- زياد فرج- عمر فايد- محمد حمدي- أحمد سيد عبد النبي- محمود عبد الرسول -محمود صابر- عربي بدر- محمد شحاتة- مصطفى سعد- أحمد نبيل "كوكا"- علي زعزع- محمود جهاد- أحمد عاطف "قطة"- أحمد جمال- أحمد فوزي- أحمد نادر حواش- ماجد هاني -أسامة فيصل وبلال مظهر عبد الرحمن.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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