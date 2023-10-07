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شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الكوالينى معلقاً على مباراة الزمالك والبنك الأهلى الليلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر
ولم يعرف فريق الزمالك طعم الانتصار فى بطولة الدوري المصري بعد مرور جولتين من المسابقة، حيث فرض الزمالك التعادل على بيراميدز بهدفين لكل منهما، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى ليتقاسم الفريقان أول نقطة لكل منهما في بطولة دوري نايل .
أحرز هدفي بيراميدز كل من: عبد الله السعيد فى الدقيقة 24 ورمضان صبحي فى الدقيقة 78، فيما أحرز هدفي الزمالك كل من دونجا فى الدقيقة 59، وإبراهيم نداي فى الدقيقة 61.
وفى الجولة الثانية للمسابقة فقد الزمالك نقطتين أمام المقاولون بعد التعادل بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي، فتقدم يوسف أوباما للفارس الأبيض، قبل أن يتعادل أحمد علاء لذئاب الجبل في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.
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