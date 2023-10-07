شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الكوالينى معلقاً على مباراة الزمالك والبنك الأهلى الليلة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الأهلى اليوم، السبت، فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم الإعلامى إبراهيم عبد الجواد، ويستضيف حازم إمام ووليد صلاح الدين فى وجود المراسلين أحمد المسيري وخالد رزق من أرض الملعب، ويتولى محمد الكوالينى مهمة التعليق على المباراة، ويقدم الفقرة التحكيمية محمد طارق وأحمد الشناوى.

ولم يعرف فريق الزمالك طعم الانتصار فى بطولة الدوري المصري بعد مرور جولتين من المسابقة، حيث فرض الزمالك التعادل على بيراميدز بهدفين لكل منهما، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى ليتقاسم الفريقان أول نقطة لكل منهما في بطولة دوري نايل .

أحرز هدفي بيراميدز كل من: عبد الله السعيد فى الدقيقة 24 ورمضان صبحي فى الدقيقة 78، فيما أحرز هدفي الزمالك كل من دونجا فى الدقيقة 59، وإبراهيم نداي فى الدقيقة 61.

وفى الجولة الثانية للمسابقة فقد الزمالك نقطتين أمام المقاولون بعد التعادل بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد القاهرة الدولي، فتقدم يوسف أوباما للفارس الأبيض، قبل أن يتعادل أحمد علاء لذئاب الجبل في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.



