شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستفسر من كاف عن مواعيد مباريات مجموعات الأبطال بسبب مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استفسر مسئولو النادي الأهلي من نظرائهم فى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن مواعيد مباريات الفريق فى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما أعلن الكاف أمس عن هذه المواعيد والتى ستتعارض مع مواعيد مباريات الأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، التي أجريت أمس فى جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، عن وقوع الأهلي_حامل اللقب_ على رأس المجموعة الرابعة التى تضم معه كلاً من: شباب بلوزداد الجزائري، ويانج أفريكانز التنزاني، وميدياما الغاني.

ويبدأ الأهلي مشواره فى دور المجموعات بمواجهة ميدياما الغانى يوم 24 أو 25 نوفمبر المقبل ثم يسافر إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز يوم 1 أو 2 ديسمبر، قبل أن يستقبل شباب بلوزداد فى القاهرة يوم 8 أو 9 ديسمبر بعدها يخوض الجولة الرابعة فى الجزائر مع شباب بلوزداد يوم 19 ديسمبر المقبل، ثم يسافر إلى غانا لمواجهة ميدياما يوم 23 أو 24 فبراير المقبل على أن يكون الختام فى استاد القاهرة الدولي أمام يانج أفريكانز في يوم 1 أو 2 مارس 2024

وتحدث مسئولو الأهلي مع الكاف بشأن موعد الجولة الرابعة التى ستكون مع شباب بلوذداد يوم 19 ديسمبر، وهو ما يتعارض مع مباريات الأهلي فى مونديال الأندية الذى سيُقام بالسعودية خلال ديسمبر المقبل.

الفيفا أعلن فى وقت سابق أن مباراة الافتتاح ببطولة كأس العالم للأندية ستجمع اتحاد جدة السعودي مع أوكلاند سيتي النيوزلندي 12 ديسمبر، ويلتقي الفائز منها مع الأهلي بطل أفريقيا، كما ستقام مباراة أخرى فى الدور الثاني بين الفائز بدوري أبطال آسيا "أوراوا ريدز"، وبطل الكونكاكاف "ليون"، يوم 15 ديسمبر.

وتقام مباراتا الجولة التمهيدية الثانية 15 ديسمبر والفائز من المباراتين يتأهل إلى نصف النهائي الذي سيقام يومي 18 و19 ديسمبر مع بطل أمريكا الجنوبية الذي سيتحدد 4 نوفمبر، حيث يلعب 18 ديسمبر.