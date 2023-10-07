شكرا لقرائتكم خبر عن رضا سليم يعود لقائمة الأهلى استعداداً لمواجهة الإسماعيلى فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود المغربى رضا سليم، نجم النادى الأهلى، اليوم السبت، للظهور فى قائمة فريقه استعداداً لمواجهة الإسماعيلى بالجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري، وذلك بعد زوال الألم الذى شعر به اللاعب فى الركبة خلال التدريبات الماضية وتسبب فى غيابه عن مواجهة المارد الأحمر وسان جورج الإثيوبى فى إياب دور الـ"32" لدورى أبطال أفريقيا والتى فاز بها الأهلى برباعية دون رد ومباراة الأهلى وإنبى فى نصف نهائى كأس مصر والتى فاز بها المارد الاحمر بثلاثية دون رد.

وفضل الجهاز الطبى منح رضا سليم بعض الوقت لتنفيذ تدريبات تقوية للركبة للتخلص من الألم والإجهاد ثم ثبتت سلامته بعد فحصه طبيًا ليصبح جاهز طبياً للظهور مع الأهلى فى مباراة الاسماعيلى المقبلة.

وتعاقد الأهلى مع رضا سليم فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من الجيش الملكى المغربى وتألق اللاعب فى مبارياته الأولى بالقميص الأحمر وسجل هدفًا.

ويختتم فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر استعداداته اليوم، السبت، لمواجهة الاسماعيلى المقرر لها السابعة مساء غد، الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.

ويخوض المارد الأحمر مرانه الأخير الليلة باستاد التتش، ثم يعلن كولر قائمة المباراة التي تتوجه إلى الإسكندرية لدخول معسكر مغلق.

ويغيب عن الاهلى في مباراة الإسماعيلى كل من محمود كهربا بسبب الإيقاف، كما يواصل صلاح محسن وعمرو السولية ومحمود متولى الغياب عن المارد الأحمر بسبب الإصابة.

وخاض الأهلى مباراة وحيدة بالدوري وكانت أمام المصري البورسعيدى وفاز برباعية دون رد فيما تأجلت مباراته بالجولة الثانية للمسابقة أمام سيراميكا بسبب مباراتيه أمام سان جورج الاثيوبى في دور الـ "32" لدوري أبطال أفريقيا والتي فاز بهما بنتيجة 3-0 و 4-0 ذهاباً وإياباً بالقاهرة.