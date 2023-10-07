شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تطلق مبادرة وطنية من مراكز الشباب احتفالا بذكرى نصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، صباح اليوم السبت، المبادرة الوطنية "بشبابها .. تحيا مصر" من مركز الصفا للتنمية الشبابية التابع لإدارة شباب العمرانية، بحضور الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، وعادل فهمى وكيل المديرية للشباب، وإيهاب فاوى وكيل المديرية للرياضة.

وتضمنت المبادرة رفع علم مصر على طول أبنية مراكز شباب الجيزة على أصوات طبول الكشافة وتحية العلم، تلاها السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، ثم مشاهدة فيديو من إعداد وتنفيذ شباب YLY وسفراء مشوارى الجيزة يستعرض إنجازات الدولة (المستلهمة من روح النصر المجيد ) التى تعد إمتداد لنصر اكتوبر المجيد فلولا انتصار الجيش المصرى فى تلك المعركة الخالدة ماكنا نصل إلى مانحن فيه الآن.

شارك فى المبادرة عدد كبير من فصائل الكيانات الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة (YlY ، مشوارى ، الكشافة، الجوالة، أندية التطوع ، نموذج محاكاة مجلسى النواب والشيوخ وممثلين من الكيانات الشبابية).

وتهدف المبادرة لإحياء ذكرى النصر العظيم واستعادة روح أكتوبر المجيد فى نفوس الشباب تلك الروح الملهمه والمحفزة على تخطى الصعاب ومواجهة التحديات ، كما تهدف إلى تنمية روح الولاء والإنتماء لدى هؤلاء الشباب تجاه وطنهم وتحفيزهم على بذل قصارى جهدهم لخدمة وطنهم مثلما فعل شهدائنا الذين ضحوا بكل غالى ونفيس فى سبيل تحرير وطنهم.

من جهته أكد الدكتور أحمد عبد الوكيل أن النجاح الذى حققته وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور اشرف صبحى فى جمع شباب مصر تحت مظلتها قائلا، "نسعى بكل جد لتجميع شباب مصر تحت مظلة واحدة وفقا لتوجيهات الوزير بهدف احتوائهم والاستفاده من قدراتهم فهم القوة العظمى لوطننا الغالى مصر، فقد نجحت بالفعل وزارة الشباب والرياضة فى ذلك وهو مانراة جلياً فى الكيانات المختلفه التى تعمل تحت مظلة الوزارة.

شارك فى المبادرة عبر الفيديو كونفرانس 24 مركز شباب يمثلون 19 إدارة وهي مراكز شباب ( بني سلامة ، أولاد علام ، ناهيا ، البدرشين ، امبابة ، منشأة البكاري ، المتانيا ، الندي ، المشابك، منيل السلطان بحري، أطفيح، مركز شباب الحوامديه ،مركز شباب أم خنان ، مركز شباب الشيخ عتمان ، مركز شباب منا الأمير ،شنباري ،الباويطي،وراق العرب ،جزيرة محمد ،ارض اللواء ،الجيزة ،الصف ، طموة ومركز الصفا للتنمية الشبابية)