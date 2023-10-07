شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تطلق حملة لتعزيز المشاركة السياسية فى الانتخابات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب علي المشاركة في ماراثون الانتخابات الرئاسية المُقبلة، تحت هشتاج #شارك_الكلمة_كلمتك ، بمراكز الشباب وأندية محافظات الجمهورية .

وبدأت مراكز شباب وأندية محافظة الدقهلية أمس تزيين أسوارها برسائل إعلامية ولافتات تحث المواطنين والشباب على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، وكُتب على اللافتات رسائل متنوعة، أبرزها “انزل شارك ٠٠ صوتك أمانة، هدفنا واحد ٠٠ صوتنا واحد ، اعمل الصح ٠٠ المشاركة مسؤولية، مصر الولاء ٠٠ انزل شارك ، قدمنا تحديات كبيرة ٠٠ انزل شارك "

يُذكر أن الهئية الوطنية للانتخابات أعلنت فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية خلال الفترة من 5 لــ 14 أكتوبر الجاري.