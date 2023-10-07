الامارات | الموت يفجع مدرب مانشستر يونايتد فيرغسون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فجع مدرب مانشستر يونايتد، الأسكتلندي أليكس فيرغسون بوفاة زوجته كاثي، الجمعة، عن عمر ناهز 84 عاماً بحسب بيان النادي الإنجليزي على حسابه في منصة "إكس".

وقال نادي مانشستر يونايتد إن الراحلة كاثي "كانت طوال حياتها عمودا من القوة للسير أليكس طوال حياته المهنية"، مشيراً إلى أنه تم تنكيس الأعلام في ملعب "أولد ترافورد".

يذكر أن لاعبي مانشستر يونايتد سيرتدون شارات سوداء على أذرعهم لمواساة مدرب النادي الأسطوري فيرغسون وذلك خلال مباراة برينتفورد اليوم السبت في الدوري الإنجليزي.