اخبار الرياضه

قولي شيكابالا بيلعب فين؟.. نجم الزمالك السابق: خايف من أوسوريو مش من المنافس

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - أبدى طارق السيد نجم الزمالك السابق، تخوفه من الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأبيض، في المرحلة المقبلة.

قال طارق السيد عبر قناة المحور: "لازم الجهاز المعاون لـ أوسوريو يتكلموا معاه في تثبيت التشكيل عشان اللي بيحصل حاليا صعب".

وأوضح: "الزمالك مش معاه إمكانيات عشان يستخدم سياسة التدوير بشكل مستمر لازم كل لاعب كمان يلعب في مركزه عشان نعيد الأمور مرة آخرى".

وأضاف: "سؤالي لـ أوسوريو، هو شيكابالا بيلعب فين في الملعب؟، أنت عايز تلاعبه ايه؟ هتستفاد منه ازاي"

واختتم: "الخوف مش من منافسين الزمالك في الكونفدرالية الخوف من أوسوريو".

وكان نادي الزمالك وقع ضمن المجموعة الثانية في بطولة الكونفدرالية الأفريقية والتي تضم: سوار الغيني وابو سليم الليبي وساجرادا الأنجولي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا