قولي شيكابالا بيلعب فين؟.. نجم الزمالك السابق: خايف من أوسوريو مش من المنافس

محمد اسماعيل - القاهرة - أبدى طارق السيد نجم الزمالك السابق، تخوفه من الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأبيض، في المرحلة المقبلة.

قال طارق السيد عبر قناة المحور: "لازم الجهاز المعاون لـ أوسوريو يتكلموا معاه في تثبيت التشكيل عشان اللي بيحصل حاليا صعب".

وأوضح: "الزمالك مش معاه إمكانيات عشان يستخدم سياسة التدوير بشكل مستمر لازم كل لاعب كمان يلعب في مركزه عشان نعيد الأمور مرة آخرى".

وأضاف: "سؤالي لـ أوسوريو، هو شيكابالا بيلعب فين في الملعب؟، أنت عايز تلاعبه ايه؟ هتستفاد منه ازاي"

واختتم: "الخوف مش من منافسين الزمالك في الكونفدرالية الخوف من أوسوريو".

وكان نادي الزمالك وقع ضمن المجموعة الثانية في بطولة الكونفدرالية الأفريقية والتي تضم: سوار الغيني وابو سليم الليبي وساجرادا الأنجولي.