وجه جديد.. ميكالي يعلن قائمة المنتخب الأولمبي استعدادا لمواجهتي الأردن وأوزبكستان

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري قائمة الفراعنة استعدادا لخوض مباراتين وديتين مع الأردن في القاهرة وأوزبكستان في طشقند.

وشهدت القائمة ضم وجه جديد، وهو المدافع محمد عبدالرسول، بينما تم استبعاد مصطفى أشرف لاعب مونشنجلادباخ، وغياب إبراهيم عادل لاعب بيراميدز بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء، علي الجابر، محمد أحمد "سيحا".

الدفاع: أحمد عيد، محمد أشرف، محمد طارق، محمد مغربي، حسام عبدالمجيد، زياد فرج، عمر فايد، محمد حمدي، أحمد سيد عبدالنبي، محمد عبدالرسول.

الوسط: محمد صابر، عربي بدر، محمد شحاتة، مصطفى سعد "ميسي"، أحمد نبيل "كوكا"، علي زعزع، محمود جهاد، أحمد عاطف "قطة"، أحمد جمال، أحمد فوزي، أحمد نادر حواش، ماجد هاني.

خط الهجوم: أسامة فيصل، بلال مظهر.