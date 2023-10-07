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7 غيابات تضرب الزمالك في مواجهة البنك الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - يعاني الفريق الأول لنادي الزمالك من الغيابات خلال مواجهة اليوم السبت أمام البنك الأهلي في الجولة الثالثة من بطولة الممتاز.

ويغيب عن الفريق الأبيض خلال مواجهة اليوم 7 لاعبين لأسباب مختلفة.

ويفقد الفريق الأول لنادي الزمالك في مواجهة البنك الأهلي، الثنائي، يوسف إبراهيم أوباما ومحمود حمدي الونش للإصابة.

بينهما يغيب عن الزمالك أيضا، كل من: سامسون ومحمد عبدالشافي وعبدالله جمعة وأحمد عبدالرحيم إيشو ومحمد حسام بيسو، لأسباب فنية.

وكان الكولومبي خوان أوسوريو أعلن قائمة الفريق الأبيض للمباراة وضمت كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي .

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - حاتم سكر .

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "" - أحمد سيد "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : ناصر منسي - سيف الجزيري .

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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