الدوري الإنجليزي.. راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد ضد برينتفورد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يستضيف مانشستر يونايتد نظيره برينتفورد ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساء، على ملعب أولد ترافورد.

ويبدأ مدرب مانشستر يونايتد "تين هاج" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: أونانا

خط الدفاع: دالوت، ماجواير، إيفانز، لينديلوف.

خط الوسط: سفيان أمرابط، كاسيميرو، ماونت.

خط الهجوم: راشفورد، هويلند، برونو.

يحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 9 نقاط، وبفارق تسع نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي.

تشكيل فريق برينتفورد

وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب برينتفورد "توماس فرانك" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: ستراكوشا

خط الدفاع: رويرسليف، كولينز، بينوك، إيير، هيكي.

خط الوسط: ينسين، نورجارد، يانلت

خط الهجوم: مبيومو، ويسا

يحتل برينتفورد المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطتين عن نظيره مانشستر يونايتد.