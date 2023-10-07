الدوري الإنجليزي.. ستيرلينج يقود هجوم تشيلسي لمواجهة بيرنلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:
يلاقي تشيلسي نظيره بيرنلي ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساء، على ملعب تيرف مور.
ويبدأ مدرب تشيلسي "بوتشيتينو" المباراة بالتشكيل الرسمي:
حراسة المرمى: رايا
خط الدفاع: كوكوريلا، سيلفا، ديساسي، كولويل.
خط الوسط: إنزو، كايسيدو، جالاجير.
خط الهجوم: بالمر، بروجا، ستيرلينج.
يحتل تشيلسي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 8 نقاط، وبفارق 10 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي.
تشكيل فريق بيرنلي
وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب بيرنلي "كومباني" المباراة بالتشكيل الرسمي:
حراسة المرمى: ترافورد
خط الدفاع: فيتينيو، الدخيل، ديلكروا، تايلور.
خط الوسط: بيرج، كولين، براونهيل.
خط الهجوم: أودوبرت، فوستر، تراسور.
يحتل بيرنلي المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط، وبفارق أربع نقاط عن نظيره تشيلسي.