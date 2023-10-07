الدوري الإنجليزي.. ستيرلينج يقود هجوم تشيلسي لمواجهة بيرنلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

يلاقي تشيلسي نظيره بيرنلي ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساء، على ملعب تيرف مور.

ويبدأ مدرب تشيلسي "بوتشيتينو" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: كوكوريلا، سيلفا، ديساسي، كولويل.

خط الوسط: إنزو، كايسيدو، جالاجير.

خط الهجوم: بالمر، بروجا، ستيرلينج.

يحتل تشيلسي المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 8 نقاط، وبفارق 10 نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي.

تشكيل فريق بيرنلي

وعلى الجانب الآخر يبدأ مدرب بيرنلي "كومباني" المباراة بالتشكيل الرسمي:

حراسة المرمى: ترافورد

خط الدفاع: فيتينيو، الدخيل، ديلكروا، تايلور.

خط الوسط: بيرج، كولين، براونهيل.

خط الهجوم: أودوبرت، فوستر، تراسور.

يحتل بيرنلي المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 4 نقاط، وبفارق أربع نقاط عن نظيره تشيلسي.