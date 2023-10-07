شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى عينه على النجمة السادسة فى بطولة أفريقيا لكرة اليد الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تترقب الجماهير المتابعة لكرة اليد المواجهة المنتظرة بين فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى أمام شبيبة كينشاسا الكونغولى، فى الخامسة والنصف مساء اليوم، السبت، فى نهائى البطولة الأفريقية التى تستضيفها الكونغو برازافيل.

ويطمح الأهلى فى الوصول للنجمة الأفريقية السادسة والتتويج باللقب، بعدما حقق الأهلى البطولة 5 مرات من قبل أعوام 1985 و 1993 و 1994 و 2012 و2016 .

واستطاع فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى التأهل إلى نصف النهائى بالفوز على نظيره نزيكو الكاميرونى بنتيحة 35/18 فى إطار ربع نهائى البطولة الأفريقية.

كما نجح فريق رجال يد الأهلى فى التأهل إلى ربع النهائى محققا العلامة الكاملة بالدور الأول، حيث حقق الفوز على نظيره شبيبة كينشاسا الكونغولى، بنتيجة 42/30، فى إطار ثالث مواجهاته ببطولة أفريقيا، بعد الفوز فى أول مواجهتين.

ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز على فاب الكاميرونى 33 / 18 فى أولى المواجهات وبى إم سى الكونغولى بنتيجة 37 / 24 فى ثالث اللقاءات.

ويترأس البعثة خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي، ويضم فريق "رجال يد الأهلي" كلا من: عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - عبد الرحمن علي «فيصل»- إبراهيم المصري - محمد مجدي - نبيل شريف - أحمد خيري - سيف هاني «فوكس» - أحمد راضي - محسن رمضان - محمد لاشين - ياسر سيف - أحمد عادل - عمر خالد «كاستيلو» - عمر سامي - أحمد هشام «سيسا» - عبد العزيز إيهاب «زيزو» - محمود عبد العزيز «جدو» - راضي محمد راضي.