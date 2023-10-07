شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر لليوم السابع: تاريخى يسمح لى بتولى منصب رئيس نادى الزمالك.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شرح فاروق جعفر ، نجم الزمالك السابق والمرشح على رئاسة النادى فى الانتخابات المقبلة، المقرر لها 20 أكتوبر الجاري، أسباب ترشحه على هذا المنصب، مؤكداً أن تاريخه الكبير وتعليمه، على حد وصفه، يسمح له باتخاذ هذا القرار.

وقال فاروق جعفر فى ندوة الخليج 365، "من حقى الترشح على منصب رئيس نادى الزمالك، خاصة أنى الابن الشرعى للقلعة البيضاء، وتاريخى وتعليمى يسمحان لى بالتواجد فى هذا المنصب، ورأيت أن هذا الوقت مناسب لى ولا يوجد ما يشغلنى عن خدمة الكيان فى هذه الظروف الصعبة التى يمر بها".

وأضاف جعفر، "أثق فى أعضاء الجمعية العمومية على حسن التديبر والاختيار وأنهم سيختارون الأصلح الفترة المقبلة لقيادة سفينة ميت عقبة إلى الأمام، فطموحى أن أكون رئيس نادى الزمالك ليس بالشكل فقط ولكن موضوعاً أيضا بتنفيذ أفكار وإدارة المال واكتشاف المواهب، خاصة أن كرة القدم ليست أموالاً فقط".

وزار فاروق جعفر، نجم المنتخب الوطنى والزمالك السابق والمرشح على منصب رئاسة النادى الأبيض في الانتخابات المقبلة المقرر إقامتها 20 أكتوبر الجاري، مقر مؤسسة الخليج 365 الثلاثاء الماضى، وكان فى استقباله قيادات الجريدة أكرم القصاص رئيس مجلس الإدارة، وعُلا الشافعي رئيس التحرير، ودندراوى الهواري رئيس التحرير التنفيذي وعمر الأيوبى رئيس قطاع الرياضة وأحمد توفيق رئيس القسم الرياضى.

واطلع فاروق جعفر على سير العمل فى صالة تحرير الخليج 365، وتعرف على ماكينة عمل إنتاج الأخبار والتقارير الصحفية، إضافة إلى الاستوديو الخاص بالجريدة، مؤكدا أنه يتابع كل جديد عن الأخبار الرياضية فى مصر والوطن العربى من خلال موقع الخليج 365.

وكشف فاروق جعفر، خلال زيارته، أن الخليج 365 مؤسسة صحفية وإعلامية تعد من أهم المواقع فى الوطن العربى، رأي فيها الاحترافية والالتزام المهنى والأداء الجماعى والمعلومات المؤكدة، وشكر كل عناصر المؤسسة على مجهودهم الكبير وتمنى لهم النجاح الدائم.