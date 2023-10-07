شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن نهائى أفريقيا لكرة اليد بين الأهلى وشبيبة كينشاسا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى لتحقيق لقب البطولة الأفريقية للأندية بالفوز على شبيبة كينشاسا الكونغولى فى نهائى المنافسة، مساء اليوم السبت، بالكونغو برازافيل. ونرصد لكم معلومات عن مشاركة الأهلى فى هذه النسخة بالسطور التالية : متى تقام مباراة الأهلى وشبيبة كينشاسا الليلة؟ تقام مباراة الأهلى وشبيبة كينشاسا فى الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة. ما هو مشوار الأهلى للوصول إلى النهائى؟ وحقق الأهلى الفوز فى الدور الأول على فاب الكاميرونى 33 / 18 وبى إم سى الكونغولى 37 / 24 وعلى شبيبة كينشاسا الكونغولى 42/30، بينما حقق الفوز على نزيكو الكاميرونى بنتيحة 35/18 فى ربع النهائى قبل الفوزعلى بى إم سى الكونغولى 37 / 24 فى نصف النهائى. كم مرة حقق الأهلى اللقب الأفريقى؟ حقق الأهلى البطولة 5 مرات من قبل أعوام 1985 و 1993 و 1994 و 2012 و2016. ما هى قائمة الأهلى فى البطولة؟ يضم فريق "رجال يد الأهلي" كلا من: عبد الرحمن طه- محمد إبراهيم- عبد الرحمن على «فيصل»- إبراهيم المصرى- محمد مجدى- نبيل شريف- أحمد خيرى- سيف هانى «فوكس»- أحمد راضى- محسن رمضان- محمد لاشين- ياسر سيف- أحمد عادل- عمر خالد «كاستيلو»- عمر سامى- أحمد هشام «سيسا»- عبد العزيز إيهاب «زيزو»- محمود عبد العزيز «جدو»- راضى محمد راضي.

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